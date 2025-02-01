Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" и "Сабаил" сыграли вничью

"Туран Товуз" и "Сабаил" сыграли вничью в матче 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

"Туран Товуз" и "Сабаил" сыграли вничью в матче 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча на Товузском городском стадионе завершилась со счетом 1:1.

Первый гол на 29-й минуте забили хозяева, отличился Алехандро Серрано. На 45+2-й минуте Кауан Мартинс, получив красную карточку, оставил товузскую команду в меньшинстве. За 8 минут до конца основного времени матча Мади Гета сравнял счет, ударом головой поразив ворота соперника. Этот мяч принес гостям одно очко.

"Туран Товуз" набрал 36 очков и занимает четвертое место, "Сабаил" с 16 баллами расположился на последнем, десятом месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Сабах" со счетом 3:2, а "Нефтчи" оказался сильнее "Шамахы" - 1:0.