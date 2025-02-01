О нас

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" и "Сабаил" сыграли вничью

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" и "Сабаил" сыграли вничью "Туран Товуз" и "Сабаил" сыграли вничью в матче 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
1 февраля 2025 г. 18:20
Премьер-лига Азербайджана: Туран Товуз и Сабаил сыграли вничью

"Туран Товуз" и "Сабаил" сыграли вничью в матче 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Товузском городском стадионе завершилась со счетом 1:1.

Первый гол на 29-й минуте забили хозяева, отличился Алехандро Серрано. На 45+2-й минуте Кауан Мартинс, получив красную карточку, оставил товузскую команду в меньшинстве. За 8 минут до конца основного времени матча Мади Гета сравнял счет, ударом головой поразив ворота соперника. Этот мяч принес гостям одно очко.

"Туран Товуз" набрал 36 очков и занимает четвертое место, "Сабаил" с 16 баллами расположился на последнем, десятом месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Сабах" со счетом 3:2, а "Нефтчи" оказался сильнее "Шамахы" - 1:0.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Səbail"lə bərabərə qalıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi