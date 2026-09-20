Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура
- 20 сентября, 2026
- 09:30
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 6-го тура.
Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся два матча.
Сначала "Шамахы" примет "Араз-Нахчыван". Старт игры запланирован на 16:30, обслуживать встречу будет бригада под руководством судьи Ингилаба Мамедова.
"Шамахы" набрал 6 очков и расположился на 7-й строчке в турнирной таблице, у "Араз-Нахчывана" в активе 2 балла и 11 место.
Заключительная игра тура пройдет на Гянджинском городском стадионе, где местный "Кяпяз" примет "Сумгайыт". Матч будет судить Алияр Агаев, стартовый свисток прозвучит в 19:00.
"Кяпяз" набрал 6 очков и занимает 6-е место в чемпионате страны, у "Сумгайыта" 1 балл и последнее, 12-е место.
Премьер-лига Азербайджана
I круг, VI тур
20 сентября
16:30. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Зохраб Аббасов, Эльвин Байрамов.
VAR: Эмин Алиев.
AVAR: Эльшад Абдуллаев.
Судья-инспектор: Рамиль Диниев.
Представитель АФФА: Эмин Джафаров.
Шамахинский городской стадион.
19:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Руслан Гулиев.
VAR: Фарид Гаджиев.
AVAR: Кярим Зейналов.
Судья-инспектор: Орхан Мамедов.
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.
Гянджинский городской стадион.
Отметим, что в ранее проведенных матчах тура "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), "Карабах" - "Шафу" (1:0), "Туран Товуз" - "Зиря" (1:0), а "Сабах" - "Имишли" (3:1).