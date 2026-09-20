Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 6-го тура.

Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся два матча.

Сначала "Шамахы" примет "Араз-Нахчыван". Старт игры запланирован на 16:30, обслуживать встречу будет бригада под руководством судьи Ингилаба Мамедова.

"Шамахы" набрал 6 очков и расположился на 7-й строчке в турнирной таблице, у "Араз-Нахчывана" в активе 2 балла и 11 место.

Заключительная игра тура пройдет на Гянджинском городском стадионе, где местный "Кяпяз" примет "Сумгайыт". Матч будет судить Алияр Агаев, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

"Кяпяз" набрал 6 очков и занимает 6-е место в чемпионате страны, у "Сумгайыта" 1 балл и последнее, 12-е место.

Премьер-лига Азербайджана

I круг, VI тур

20 сентября

16:30. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Зохраб Аббасов, Эльвин Байрамов.

VAR: Эмин Алиев.

AVAR: Эльшад Абдуллаев.

Судья-инспектор: Рамиль Диниев.

Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

Шамахинский городской стадион.

19:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Руслан Гулиев.

VAR: Фарид Гаджиев.

AVAR: Кярим Зейналов.

Судья-инспектор: Орхан Мамедов.

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.

Гянджинский городской стадион.

Отметим, что в ранее проведенных матчах тура "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), "Карабах" - "Шафу" (1:0), "Туран Товуз" - "Зиря" (1:0), а "Сабах" - "Имишли" (3:1).