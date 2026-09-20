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    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

    Футбол
    • 20 сентября, 2026
    • 09:30
    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 6-го тура

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 6-го тура.

    Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся два матча.

    Сначала "Шамахы" примет "Араз-Нахчыван". Старт игры запланирован на 16:30, обслуживать встречу будет бригада под руководством судьи Ингилаба Мамедова.

    "Шамахы" набрал 6 очков и расположился на 7-й строчке в турнирной таблице, у "Араз-Нахчывана" в активе 2 балла и 11 место.

    Заключительная игра тура пройдет на Гянджинском городском стадионе, где местный "Кяпяз" примет "Сумгайыт". Матч будет судить Алияр Агаев, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

    "Кяпяз" набрал 6 очков и занимает 6-е место в чемпионате страны, у "Сумгайыта" 1 балл и последнее, 12-е место.

    Премьер-лига Азербайджана

    I круг, VI тур

    20 сентября

    16:30. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"

    Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Зохраб Аббасов, Эльвин Байрамов.

    VAR: Эмин Алиев.

    AVAR: Эльшад Абдуллаев.

    Судья-инспектор: Рамиль Диниев.

    Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

    Шамахинский городской стадион.

    19:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"

    Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Руслан Гулиев.

    VAR: Фарид Гаджиев.

    AVAR: Кярим Зейналов.

    Судья-инспектор: Орхан Мамедов.

    Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.

    Гянджинский городской стадион.

    Отметим, что в ранее проведенных матчах тура "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), "Карабах" - "Шафу" (1:0), "Туран Товуз" - "Зиря" (1:0), а "Сабах" - "Имишли" (3:1).

    Премьер-лига Азербайджана
    Premyer Liqa: VI tura bu gün iki oyunla yekun vurulacaq

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