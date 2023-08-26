Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" в гостях победил "Туран Товуз"

В Премьер-лиге Азербайджана прошла очередная игра IV тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра IV тура.

Как сообщает Report, первая встреча дня состоялась в Товузе, где "Туран Товуз" принимал бакинский "Сабаил". Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Также сегодня встретятся столичные клубы "Зиря" и "Сабах". Уверенно выступающий в прошедших трех турах "Зиря" намерен продолжать успешную серию.

Отметим, что в первой игре тура "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" сыграли вничью - 1:1.

Матчи "Нефтчи"-"Габала" и "Карабах"-"Кяпяз" состоятся 27 августа.