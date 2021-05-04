Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи

Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний день пройдут два матча.

Так, "Карабах", занимающий второе место с 50 очками, примет на "Азерсун Арене" клуб "Зиря".

Тур завершится в Сумгайыте. Представитель "молодежного города", занимающий третье место с 33 очками, встретится с аутсайдером "Сабахом".

Премьер-лига Азербайджана

XXV тур

18:00. "Карабах" - "Зиря"

Судьи: Рашад Ахмедов, Джаваншир Юсифов, Эйюб Ибрагимов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

"Азерсун Арена".

20:15. "Сумгайыт" - "Сабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Парвин Талыбов, Муслим Алиев, Эльчин Масиев

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

"Капитал Банк Арена".