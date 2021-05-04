Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи

Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний день пройдут два матча.
Так, "Карабах", занимающий второе место с 50 очками, примет на "Азерсун Арене" клуб "Зиря".
Тур завершится в Сумгайыте. Представитель "молодежного города", занимающий третье место с 33 очками, встретится с аутсайдером "Сабахом".
Премьер-лига Азербайджана
XXV тур
18:00. "Карабах" - "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Джаваншир Юсифов, Эйюб Ибрагимов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Азерсун Арена".
20:15. "Сумгайыт" - "Сабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Парвин Талыбов, Муслим Алиев, Эльчин Масиев
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
"Капитал Банк Арена".