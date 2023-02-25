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Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" спустя шесть лет одержал победу над "Сумгайытом"

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" спустя шесть лет одержал победу над "Сумгайытом" Футбольный клуб "Кяпаз" на выезде спустя шесть лет одержал победу над "Сумгайытом" в рамках XXIV тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
25 февраля 2023 г. 19:36
Премьер-лига Азербайджана: Кяпаз спустя шесть лет одержал победу над Сумгайытом

Футбольный клуб "Кяпаз" на выезде спустя шесть лет одержал победу над "Сумгайытом" в рамках XXIV тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, игра, прошедшая в Сумгайыте, завершилась со счетом 1:2.

Гянджинцы завоевали успех благодаря голу Ахмеда Айзая на 6-й минуте и Мартиньша Жуниора на 38-й минуте. Сумгайытцы смогли отыграть один из пропущенных мячей не без помощи противника. Автогол Юсифа Набиева на 88-й минуте определил итоговый счет.

Примечательно, что "Кяпаз" в последний раз побеждал "Сумгайыт" в 2017 году.

Благодаря победе представитель Гянджи, набрав 20 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. "Сумгайыт" занимает предпоследнее 9-е место с 18 очками.

Отметим, что в других играх тура "Зиря" выиграла у "Туран Товуз" (2:0), "Шамахы" дома обыграл "Сабах" (2:1), а в матче между "Сабаил" и "Габала" была зафиксирована результативная ничья - 2:2. Тур завершится игрой "Карабах" - "Нефтчи", которая пройдет 27 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Kəpəz” “Sumqayıt” üzərində 6 illik qələbə həsrətinə son qoyub

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