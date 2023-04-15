Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграют в Габале

В рамках 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу будет проведен еще один матч.

В рамках 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу будет проведен еще один матч.

Как сообщает Report , в Габале сойдутся "Кяпаз" (номинальные хозяева - ред.) и "Туран Товуз". Команды расположились на седьмом (25 очков) и шестом (29 очков) местах в турнирной таблице соответственно.

Представитель Гянджи попытается завоевать первую в этом сезоне победу над товузцами. В двух из трех очных встречах между клубами победу праздновал "Туран Товуз", одна игра завершилась вничью. Примечательно, что гянджинцы в этом сезоне не забивали своим нынешним соперникам.

Отметим, что тур завершится 16 апреля матчами "Шамахы" - "Сумгайыт" и "Сабах" - "Карабах".

Премьер-лига

ХХХ тур

15 апреля

16:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"

Главный судья: Алияр Агаев

Габалинский городской стадион.