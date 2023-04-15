Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграют в Габале

В рамках 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу будет проведен еще один матч.
Как сообщает
Представитель Гянджи попытается завоевать первую в этом сезоне победу над товузцами. В двух из трех очных встречах между клубами победу праздновал "Туран Товуз", одна игра завершилась вничью. Примечательно, что гянджинцы в этом сезоне не забивали своим нынешним соперникам.
Отметим, что тур завершится 16 апреля матчами "Шамахы" - "Сумгайыт" и "Сабах" - "Карабах".
Премьер-лига
ХХХ тур
15 апреля
16:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Главный судья: Алияр Агаев
Габалинский городской стадион.