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Премьер-лига Азербайджана: "Кешля" против "Нефтчи", "Сабаил" против "Габалы"

Премьер-лига Азербайджана: "Кешля" против "Нефтчи", "Сабаил" против "Габалы" Сегодня стартует XXV тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу
Футбол
3 мая 2021 г. 08:03
Премьер-лига Азербайджана: Кешля против Нефтчи, Сабаил против Габалы

Сегодня стартует XXV тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоятся две встречи.

Претендующий на чемпионство "Нефтчи" будет гостить у "Кешли". В настоящее флагман имеет в своем активе 47 очков и на 3 балла отстает от лидирующего "Карабаха". Хозяева поля с 23 очками расположились на 6-ой строчке.

Во втором матче дня аутсайдер "Сабаил" примет "Габалу". Габалинцы занимают 5-ое место с 24 очками, а столичный клуб идет восьмым с 21 баллом в активе.

Отметим, что завтра состоятся другие матчи тура "Сумгайыт" - "Сабах" и "Карабах" - "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün Bakıda 2 oyun keçiriləcək

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