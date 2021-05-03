Премьер-лига Азербайджана: "Кешля" против "Нефтчи", "Сабаил" против "Габалы"

Сегодня стартует XXV тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу

Сегодня стартует XXV тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоятся две встречи.

Претендующий на чемпионство "Нефтчи" будет гостить у "Кешли". В настоящее флагман имеет в своем активе 47 очков и на 3 балла отстает от лидирующего "Карабаха". Хозяева поля с 23 очками расположились на 6-ой строчке.

Во втором матче дня аутсайдер "Сабаил" примет "Габалу". Габалинцы занимают 5-ое место с 24 очками, а столичный клуб идет восьмым с 21 баллом в активе.

Отметим, что завтра состоятся другие матчи тура "Сумгайыт" - "Сабах" и "Карабах" - "Зиря".