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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с клубом "Кяпаз"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с клубом "Кяпаз" Сегодня стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
1 сентября 2022 г. 07:39
Премьер-лига Азербайджана: Карабах встретится с клубом Кяпаз
Courtesy İmage

Сегодня стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Чемпион страны "Карабах" в Габале встретится с "Кяпазом". "Скакуны", сыгравшие на одну игру меньше своих соперников, находятся на 2-м месте с 9 очками, а представитель Гянджи проиграл все свои встречи.

Премьер-лига Азербайджана

V тур

1 сентября

19:00 "Кяпаз" - "Карабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Фарид Гаджиев

Судья VAR: Раван Гамзазаде

Ассистент судьи VAR: Эйюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Габалинский городской стадион.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Kəpəz"lə qarşılaşacaq

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