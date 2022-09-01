Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с клубом "Кяпаз"

Сегодня стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Чемпион страны "Карабах" в Габале встретится с "Кяпазом". "Скакуны", сыгравшие на одну игру меньше своих соперников, находятся на 2-м месте с 9 очками, а представитель Гянджи проиграл все свои встречи.

Премьер-лига Азербайджана

V тур

1 сентября

19:00 "Кяпаз" - "Карабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Фарид Гаджиев

Судья VAR: Раван Гамзазаде

Ассистент судьи VAR: Эйюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Габалинский городской стадион.