Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с клубом "Кяпаз"

Сегодня стартует V тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.
Чемпион страны "Карабах" в Габале встретится с "Кяпазом". "Скакуны", сыгравшие на одну игру меньше своих соперников, находятся на 2-м месте с 9 очками, а представитель Гянджи проиграл все свои встречи.
Премьер-лига Азербайджана
V тур
1 сентября
19:00 "Кяпаз" - "Карабах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Фарид Гаджиев
Судья VAR: Раван Гамзазаде
Ассистент судьи VAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Габалинский городской стадион.