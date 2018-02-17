Премьер-лига: "Сумгаит" победил "Нефтчи" - ВИДЕО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Состоялся еще один матч XVI тура азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, матч проходил в Сумгаите в "Капитал банк арена" между командами "Сумгайыт" и "Нефтчи". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Благодаря этой победе "Сумгайыт" имеет в активе 24 очка и располагается на 4 месте. А "Нефтчи" с 19 очками остался на 5-ом месте.

Последние 2 матча тура состоятся 18 февраля. В противостоянии аутсайдеров "Кяпяз" примет "Кешля". Лидер чемпионата "Карабах" сыграет в гостях с "Сабаиль".