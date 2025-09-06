Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезон

    Футбол
    • 06 сентября, 2025
    • 21:26
    Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезон

    Представители Департаментов лицензирования Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и УЕФА провели встречу в швейцарском городе Ньон.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, в рамках встречи в штаб-квартире УЕФА стороны представили итоговые отчеты за текущий год и обсудили планы на предстоящий сезон.

    Также был проведен обмен опытом по процедурам лицензирования клубов. Представители организаций также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества.

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüblər

