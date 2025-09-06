Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезон
Футбол
- 06 сентября, 2025
- 21:26
Представители Департаментов лицензирования Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и УЕФА провели встречу в швейцарском городе Ньон.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, в рамках встречи в штаб-квартире УЕФА стороны представили итоговые отчеты за текущий год и обсудили планы на предстоящий сезон.
Также был проведен обмен опытом по процедурам лицензирования клубов. Представители организаций также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества.
Последние новости
21:56
Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границеДругие
21:43
В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человекПроисшествия
21:35
На востоке Польши упал неопознанный объектДругие страны
21:26
Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезонФутбол
21:14
В Баку из моря извлечено тело человекаПроисшествия
21:04
Фото
Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате ЕвропыИндивидуальные
20:58
Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерствеВнешняя политика
20:54
СМИ: Израильские военные зачистили два поселка в Эль-КунейтреДругие страны
20:44