Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезон

Представители Департаментов лицензирования Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и УЕФА провели встречу в швейцарском городе Ньон.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, в рамках встречи в штаб-квартире УЕФА стороны представили итоговые отчеты за текущий год и обсудили планы на предстоящий сезон.

Также был проведен обмен опытом по процедурам лицензирования клубов. Представители организаций также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества.