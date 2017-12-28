Представитель УЕФА в Азербайджане по договорным матчам встретился с членами сборной страны

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Представитель УЕФА по договорным матчам в Азербайджане Кямран Джабраилов встретился с находящимися на учебно-тренировочном сборе в Баку членами сборной Азербайджана по футболу U-19.

Как сообщает Report, на мероприятии К.Джабраилов проинформировал молодежь по поводу договорных матчей.

Основная цель встречи заключалась в информировании молодых футболистов о сути договорных матчей. А также встреча преследовала цель уберечь их от таких игр.