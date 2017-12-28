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    Представитель УЕФА в Азербайджане по договорным матчам встретился с членами сборной страны

    Основная цель встречи заключалась в информировании молодых футболистов о сути договорных матчей

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Представитель УЕФА по договорным матчам в Азербайджане Кямран Джабраилов встретился с находящимися на учебно-тренировочном сборе в Баку членами сборной Азербайджана по футболу U-19.

    Как сообщает Report, на мероприятии К.Джабраилов проинформировал молодежь по поводу договорных матчей. 

    Основная цель встречи заключалась в информировании молодых футболистов о сути договорных матчей. А также встреча преследовала цель уберечь их от таких игр. 

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