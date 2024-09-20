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Представитель министерства: Агдамский стадион будет соответствовать 4-й категории УЕФА

Представитель министерства: Агдамский стадион будет соответствовать 4-й категории УЕФА Стадион, который будет построен в Агдаме будет соответствовать 4-ой категории УЕФА и вмещать 11 700 зрителей.
Футбол
20 сентября 2024 г. 14:50
Представитель министерства: Агдамский стадион будет соответствовать 4-й категории УЕФА

Стадион, который будет построен в Агдаме будет соответствовать 4-ой категории УЕФА и вмещать 11 700 зрителей.

Об этом сказал корреспонденту Report в Агдаме начальник отдела Министерства молодежи и спорта Эльмир Мехтиев.

"Всего для строительства стадиона выделено 19 га земли. Площадь под застройку составляет 66 тыс. кв. м, общая площадь - 90 тыс. кв. м.

На стадионе предусмотрены раздевалки для футболистов, комнаты для судей, конференц-залы, медиа-зона и др. зоны в соответствии со стандартами УЕФА. Всего стадион будет рассчитан на 11 700 зрителей.

Также горожане смогут использовать его как парковую зону. Для этого на территории стадиона будут созданы соответствующие условия. На территории стадиона будут построены фитнес-зал, рестораны и другие объекты общественного питания", - сказал Мехтиев.

Он подчеркнул, что проект строительства стадиона был подготовлен по заказу Министерства молодежи и спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik rəsmisi: Ağdamda inşa ediləcək stadion UEFA-nın 4-cü kateqoriyasına uyğun olacaq

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