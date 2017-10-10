 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представитель "Карабаха" избран членом рабочей группы ECA по соревнованиям

    Асиф Аскеров будет работать вместе с представителями Реал Мадрида и Галатасарая

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Генеральный менеджер "Карабаха" Асиф Аскеров избран членом рабочей группы Ассоциации европейских клубов (ECA) по соревнованиям.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт агдамского представителя, он попал в "шестерку", избираемую из 49 кандидатов. А.Аскеров будет представлять в ECA Азербайджан и "Карабах".

    Отметим, что в Рабочую группу по соревнованиям избраны также Эмилио Бутрагеньо из испанского клуба "Реал Мадрид", Любош Михел из греческого ПАОК, Дженк Эргюн из турецкого представителя "Гаталасарай", Рузо Ломбардо из итальянского "Ювентуса" и Никас Карлссон от шведского "Мальмо".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi