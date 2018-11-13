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    Представитель АФФА получил назначение на матч Лиги Европы

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Комитета судей и судей-инспекторов Фриц Штухлик получил назначение на международный матч.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, австрийский функционер будет судейским наблюдателем в матче группового раунда Лиги Европы между российским "Зенитом" и датским "Копенгагеном" в Санкт-Петербурге.

    Отметим, что встреча состоится 29 ноября.

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