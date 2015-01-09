​У Роберта Просинечки появились проблемы со здоровьем

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ У главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки появились проблемы со здоровьем. Об этом Report сообщил руководитель департамента информации и связям с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

Он отметил, что из-за простуды у специалиста из Хорватии поднялась температура до 40 градусов и поэтому, запланированная на сегодня поездка его в Анталию, отложена. Официальный представитель АФФА сказал, что главный тренер сборной отправится в Турцию 11 января.

Отметим, что Р.Просинечки должен был отправится в Анталию, чтобы наблюдать за подготовкой азербайджанских клубов.