Повышение Алияра Агаева до I категории не разрешил Пьерлуиджи Коллина

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Повышение Алияра Агаева до I категории в ФИФА возможно летом 2018 года.

Об этом заявил Report председатель Судейского комитета АФФА Хагани Мамедов.

Он сообщил, что повышению Агаева до I категории летом этого года воспрепятствовал глава Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина: "Члены комитета не были против повышения Агаева до I категории этим летом. Однако Коллина счел целесообразным понаблюдать за работой рефери еще один год. Алияр пока в международных матчах показывает себя с хорошей стороны. В последний раз в прошлом месяце он обслуживал матч "Гимарайнш" - "Зальцбург" в Лиге Европы и получил высокую оценку.

Мамедов также разъяснил вопрос о неназначении А.Агаева в качестве рефери в последних двух турах Премьер-лиги. Он сказал, что назначения осуществляются по принципу числа игр: "Неназначение Алияра в последних двух турах ни на один матч не связано с тем, что он наказан. Мы учитываем число матчей. Стремимся к тому, чтобы игровая практика арбитров была больше. Назначаем тех, у кого мало практики. В очередном туре он на сто процентов будет назначен на матч".

Отметим, что в настоящее время Алияр Агаев входит во II категорию, считающуюся группой талантов.