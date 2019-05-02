Поступили в продажу билеты на финальный матч Лиги Европы в Баку

В ограниченном количестве поступили в продажу билеты на финальный матч Лиги Европы УЕФА, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщили Report в Оргкомитете, с сегодняшнего дня в продаже доступны 5000 билетов. Любители футбола могут приобрести билеты в кассах iTicket.az в Ganjlik Mall и Port Baku Mall, при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Билеты представлены в нескольких категориях. Билеты первой категории - 280 AZN (140 ЕВРО), второй категории - 180 AZN (90 ЕВРО), третьей категории - 100 AZN (50 ЕВРО), четвертой категории - 60 AZN (30 ЕВРО).

Каждый желающий может приобрести не более 4 билетов.

Отметим, что при покупке билета на имя другого человека вы должны будете предъявить его удостоверение личности.