Посол Великобритании рассказал, за кого болеет на ЕВРО-2020

"Надеюсь посетить матч Чехия-Дания в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Баку в субботу".

"Надеюсь посетить матч Чехия-Дания в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Баку в субботу".

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"И мне неважно, кто победит", - сказал посол, комментируя свои прогнозы касательно результатов матча.

Дипломат заявил, что болеет на чемпионате за сборную Англии.

"Победить должна Англия. Я поддерживаю, надеюсь что Англия победит", - заявил Д. Шарп.

Напомним, сегодня стартуют четвертьфинальные игры чемпионата Европы по футболу. Один из матчей с участием сборных Чехии и Дании состоится в Баку 3 июля.

Чичек Мамедова