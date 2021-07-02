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Посол Великобритании рассказал, за кого болеет на ЕВРО-2020

Посол Великобритании рассказал, за кого болеет на ЕВРО-2020 "Надеюсь посетить матч Чехия-Дания в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Баку в субботу".
Футбол
2 июля 2021 г. 13:23
Посол Великобритании рассказал, за кого болеет на ЕВРО-2020
Джеймс Шарп

"Надеюсь посетить матч Чехия-Дания в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Баку в субботу".

Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"И мне неважно, кто победит", - сказал посол, комментируя свои прогнозы касательно результатов матча.

Дипломат заявил, что болеет на чемпионате за сборную Англии.

"Победить должна Англия. Я поддерживаю, надеюсь что Англия победит", - заявил Д. Шарп.

Напомним, сегодня стартуют четвертьфинальные игры чемпионата Европы по футболу. Один из матчей с участием сборных Чехии и Дании состоится в Баку 3 июля.

Чичек Мамедова

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