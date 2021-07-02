Посол Великобритании рассказал, за кого болеет на ЕВРО-2020

"Надеюсь посетить матч Чехия-Дания в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Баку в субботу".
Об этом Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"И мне неважно, кто победит", - сказал посол, комментируя свои прогнозы касательно результатов матча.
Дипломат заявил, что болеет на чемпионате за сборную Англии.
"Победить должна Англия. Я поддерживаю, надеюсь что Англия победит", - заявил Д. Шарп.
Напомним, сегодня стартуют четвертьфинальные игры чемпионата Европы по футболу. Один из матчей с участием сборных Чехии и Дании состоится в Баку 3 июля.
Чичек Мамедова