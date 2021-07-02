ЕВРО-2020: Стартуют матчи 1/4 финала

Сегодня возьмут старт четвертьфинальные игры чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, будут сыграны два матча, победитель которых выйдет в полуфинал.
Первая встреча состоится в Санкт-Петербурге между сборными Швейцарии и Испании. Судить поединок, который начнется в 20:00 по бакинскому времени, будет британский арбитр Майкл Оливер. В 1/8 финала швейцарцы выбили последнего чемпиона мира Францию, а Испания - серебряного призера ЧМ Хорватию.
В другом матче дня встретятся фавориты турнира - Бельгия и Италия. Игра, которая состоится на одноименном стадионе в Мюнхене, начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Чемпионат Европы
1/4 финала
20:00. Швейцария - Италия
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург Арена"
23:00. Бельгия - Италия
Судья: Славко Винчич (Словения)
Мюнхен, "Мюнхен Арена".