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ЕВРО-2020: Стартуют матчи 1/4 финала

ЕВРО-2020: Стартуют матчи 1/4 финала Сегодня возьмут старт четвертьфинальные игры чемпионата Европы по футболу.
Футбол
2 июля 2021 г. 07:55
ЕВРО-2020: Стартуют матчи 1/4 финала

Сегодня возьмут старт четвертьфинальные игры чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, будут сыграны два матча, победитель которых выйдет в полуфинал.

Первая встреча состоится в Санкт-Петербурге между сборными Швейцарии и Испании. Судить поединок, который начнется в 20:00 по бакинскому времени, будет британский арбитр Майкл Оливер. В 1/8 финала швейцарцы выбили последнего чемпиона мира Францию, а Испания - серебряного призера ЧМ Хорватию.

В другом матче дня встретятся фавориты турнира - Бельгия и Италия. Игра, которая состоится на одноименном стадионе в Мюнхене, начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Чемпионат Европы

1/4 финала

20:00. Швейцария - Италия

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург Арена"

23:00. Бельгия - Италия

Судья: Славко Винчич (Словения)

Мюнхен, "Мюнхен Арена".

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