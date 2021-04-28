Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ

Мне известно, что в Азербайджане есть прекрасные зоны горнолыжного спорта

Эксклюзивное интервью с послом Швейцарии в Азербайджане и Туркменистане Мюриэль Пеневейре.

- Сборная Швейцарии по футболу проведет в Баку два матча группового этапа чемпионата Европы. Каковы Ваши ожидания от предстоящих выступлений?

- Как посол Швейцарии, я очень рада выступлению сборной своей страны в Баку. Это хорошая возможность представить Швейцарию в Азербайджане, а Азербайджан - в Швейцарии. Ведь взаимодействие между странами не ограничивается сотрудничеством в политической, экономической, научной и культурной областях, это общение людей друг с другом. Несмотря на ограничения выездов, обусловленных пандемией, я надеюсь, что выступления сборной Швейцарии в Баку внесут свою лепту в дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Что касается спортивных достижений, то я, разумеется, поддерживаю сборную Швейцарии и желаю ей успеха!

- Половина трибун Бакинского Олимпийского стадиона будет заполнена футбольными болельщиками, в том числе из стран-участниц. Сколько поклонников футбола прибудет из Швейцарии?

- Мы пока не располагаем информацией о количестве футбольных фанатов сборной Швейцарии, об этом станет известно в ближайшие недели. Но посольство готово оказать необходимую поддержку швейцарским болельщикам в решении консульских вопросов.

- Каковы Ваши впечатления от организации Евро-2020 в Баку?

- В ходе состоявшейся 22 апреля встречи с вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым я лишний раз убедилась в том, что подготовка к такому престижному соревнованию организована на очень высоком, профессиональном уровне.

- Ни для кого не секрет, что азербайджанские фанаты будут болеть за сборную Турции. Как на Ваш взгляд, не выдастся ли для Швейцарии матч с Турцией сложнее встречи со сборной Уэльса?

- В финальной стадии чемпионата не бывает легких матчей. Уверена, команды скрупулезно изучат сильные и слабые стороны своих противников и подготовятся наилучшим образом. На мой взгляд, главное проявить справедливость и уважение к противнику. Уверена, футбольные болельщики хотят увидеть зрелищное, запоминающее действо.

- Согласно календарю матчей в группе А, сборной Швейцарии предстоит дважды побывать в Баку. Подобный график не создаст трудности для сборной?

- Согласно календарю турнира, сборная Швейцарии посетит Рим и проведет в Баку две встречи - со сборной Баку и Уэльса. Это может создать некоторые трудности с точки зрения логистики. Но думаю, будут приняты все надлежащие меры, чтобы все прошло хорошо.

- Как Вы оцениваете шансы сборной Швейцарии на Евро-2020?

- Каждая команда, пробившаяся на чемпионат Европы, сильна. Поэтому не рискну делать прогнозы. Конечно, я поддерживаю сборную Швейцарии и надеюсь на ее успешное выступление.

- Обычно представительницы прекрасного пола больше тяготеют к изящным видам спорта, таким как гимнастика и фигурное катание. Хотелось бы узнать о Ваших предпочтениях...

- Я стараюсь отслеживать новости о крупным спортивных состязаниях, будь то в футболе, гимнастике, лыжной и других видах спорта. Мне известно о проведении в Баку крупных международных соревнований. Так, например, некоторое время спустя после моего назначения в Баку состоялся Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Швейцарская делегация прибыла в большом составе. У меня остались очень теплые воспоминания. Будучи гражданкой Швейцарии, не могу не упомянуть о теннисе. Великий теннисист Роджер Федерер родом из Швейцарии. Мы гордимся им.

Гимнастика популярна как в Азербайджане, так и в Швейцарии. Швейцарский город Базель с 21 по 25 апреля принимал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Сборная Азербайджана принимала в нем участие.

- В Швейцарии развиты зимние виды спорта, такие как горные лыжи. Как вы думаете, в Гусаре и Габале есть условия для проведения соревнований по этому виду спорте?

- Швейцария и Азербайджан имеют живописные ландшафты и высокогорья. В Швейцарии горные лыжи считаются национальным видом спорта, опирающимся на многовековые традиции. Мне известно, что в Азербайджане есть прекрасные зоны горнолыжного спорта. Надеюсь, что лыжный спорт станет еще более популярным и привлечет в регион потоки туристов.