Посол финала Лиги Европы в Баку может продолжить карьеру в Азербайджане

"Я не исключаю, что в будущем смогу играть в одном из азербайджанских клубов. Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно!"

Как сообщает Report, об этом в интервью порталу "Москва-Баку" сказал посол финала Лиги Европы в Баку футболист Александр Самедов.

Проведя последний сезон в составе российского клуба "Крылья Советов", 34-летний полузащитник признался, что пока трудно об этом говорить: "Многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет...".

Футболист не преминул напомнить, что его предки по отцовской линии родом из Гянджи: "Например, мой прадедушка был участником Великой Отечественной войны, дошел до Будапешта. Моего папы уже нет на свете, но с родственниками я поддерживаю связь, в частности, со своим дядей, папиным братом, родственников у меня очень много… Так получилось, что они в основном живут уже не в Азербайджане, а в России и в том числе в Москве. Поэтому мы общаемся".