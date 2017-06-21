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    Португалия победила Россию на Кубке конфедераций - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

    Как передает Report, встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

    На 8-й минуте Рафаэль Геррейро слева сделал нацеленную подачу на дальнюю штангу, где Фёдор Кудряшов упустил Криштиану Роналду, а тот расстрелял ворота Игоря Акинфеева ударом головой.

    24 июня сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Мексикой, а Португалия встретится с Новой Зеландией.

    Кубок конфедераций. Группа A. 2-й тур

    Россия – Португалия - 0:1

    0:1 – Роналду – 8

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