Португалия победила Россию на Кубке конфедераций - ВИДЕО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Как передает Report, встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 8-й минуте Рафаэль Геррейро слева сделал нацеленную подачу на дальнюю штангу, где Фёдор Кудряшов упустил Криштиану Роналду, а тот расстрелял ворота Игоря Акинфеева ударом головой.

24 июня сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Мексикой, а Португалия встретится с Новой Зеландией.

Кубок конфедераций. Группа A. 2-й тур

Россия – Португалия - 0:1

0:1 – Роналду – 8