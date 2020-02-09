​"Порту" сокращает отрыв от "Бенфики"

На стадионе "Драгау" состоялся центральный матч 20-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Бенфикой".

Как передает Report, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет на десятой минуте открыл полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра, но уже спустя десять минут ответный мяч забил бразильский форвард Винисиус, этот гол стал для него 13-м в текущем сезоне. На 38-й минуте "Порту" вновь вышел вперед - Алекс Теллес реализовал пенальти. На 44-й хозяева удвоили преимущество, мяч в свои ворота забил защитник "Бенфики" Рубен Диаш. Игроки "Бенфики" смогли забить лишь один мяч - дубль на счету Винисиуса.

Для "Порту" этот матч омрачился травмой опытного защитника Пепе, известного по выступлению за мадридский "Реал» - игрок был вынужден покинуть поле на 68-й минуте.

Несмотря на поражение, "Бенфика" продолжает лидировать в чемпионате с 54 очками, опережая идущий вторым "Порту" на четыре очка.