 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Помощники Роберта Просинечки будут наблюдать за выездными матчами "Габалы" и "Интера"

    Махмуд Гурбанов отправится в Польшу, а Фаик Азизов - в Люксембург

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За ответными матчами II квалификационного раунда Лиги Европы по футболу команд "Габала" и "Интер" будут также наблюдать помощники главного тренера национальной сборной Азербайджана Роберта Просинечки.

    Как сообщили Report в АФФА, Махмуд Гурбанов будет присутствовать на предстоящем 20 июля в польском городе Белосток матче "Ягеллония" - "Габала".

    В тот же день Фаик Азизов будет наблюдать за предстоящим в Люксембурге матчем "Фола Эш" - "Интер".

    Отдыхающий на данный момент на родине в Хорватии Р.Просинечки же не будет наблюдать ни за одним из матчей еврокубка с участием азербайджанских клубов.

    Отметим, что матч "Интер" начнется в 21:30 по бакинскому времени, а "Габалы" – в 23:30. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi