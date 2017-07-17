Помощники Роберта Просинечки будут наблюдать за выездными матчами "Габалы" и "Интера"

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За ответными матчами II квалификационного раунда Лиги Европы по футболу команд "Габала" и "Интер" будут также наблюдать помощники главного тренера национальной сборной Азербайджана Роберта Просинечки.

Как сообщили Report в АФФА, Махмуд Гурбанов будет присутствовать на предстоящем 20 июля в польском городе Белосток матче "Ягеллония" - "Габала".

В тот же день Фаик Азизов будет наблюдать за предстоящим в Люксембурге матчем "Фола Эш" - "Интер".

Отдыхающий на данный момент на родине в Хорватии Р.Просинечки же не будет наблюдать ни за одним из матчей еврокубка с участием азербайджанских клубов.

Отметим, что матч "Интер" начнется в 21:30 по бакинскому времени, а "Габалы" – в 23:30.