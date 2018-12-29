Полузащитник сборной Азербайджана вошел в список самых дорогих футболистов Премьер-лиги Казахстана

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован список самых дорогих футболистов в Премьер-лиге Казахстана.

Как сообщает Report, в подготовленном сайтом transfermarkt.de списке в первую десятку вошел футболист сборной Азербайджана Ричард Алмейда. Стоимость выступающего в казахстанском клубе "Астана" Алмейды составляет 1,5 миллиона евро. Он является и самым дорогим игроком сборной Азербайджана.

Бывший футболист "Карабаха" и нынешний игрок "Астаны" Педро Энрике занял 2 строчку списка. Его стоимость составляет 2,8 миллионов евро. Список возглавил хорватский полузащитник Марин Томасов, стоимость которого составляет 3 млн евро.

Отметим, что Ричард Алмейда заключил контракт с "Астаной" 4 июля, Педро Энрике - 14 июля. Ранее распространилась информация об их возвращении в ближайшее время в "Карабах".