Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги
Футбол
- 22 февраля, 2026
- 07:51
Мюнхенская "Бавария" на своем поле со счетом 3:2 победила "Айнтрахт" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Как передает Report, дубль в составе хозяев оформил Гарри Кейн, еще один мяч забил Павлович. У гостей отличились Буркардт и Калимуэндо.
Встречу также провел атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала, для которого эта победа стала 100-й в рамках Бундеслиги.
Отмечается, что немецкий футболист стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки - на момент рекорда ему было 22 года и 360 дней, сообщает статистический портал Opta.
В следующем туре "Бавария" 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией", а "Айнтрахт" 1 марта примет "Фрайбург".
