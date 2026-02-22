Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" на своем поле со счетом 3:2 победила "Айнтрахт" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report, дубль в составе хозяев оформил Гарри Кейн, еще один мяч забил Павлович. У гостей отличились Буркардт и Калимуэндо.

Встречу также провел атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала, для которого эта победа стала 100-й в рамках Бундеслиги.

Отмечается, что немецкий футболист стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки - на момент рекорда ему было 22 года и 360 дней, сообщает статистический портал Opta.

В следующем туре "Бавария" 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией", а "Айнтрахт" 1 марта примет "Фрайбург".