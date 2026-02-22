Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

    Футбол
    • 22 февраля, 2026
    • 07:51
    Полузащитник Баварии Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

    Мюнхенская "Бавария" на своем поле со счетом 3:2 победила "Айнтрахт" в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

    Как передает Report, дубль в составе хозяев оформил Гарри Кейн, еще один мяч забил Павлович. У гостей отличились Буркардт и Калимуэндо.

    Встречу также провел атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала, для которого эта победа стала 100-й в рамках Бундеслиги.

    Отмечается, что немецкий футболист стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки - на момент рекорда ему было 22 года и 360 дней, сообщает статистический портал Opta.

    В следующем туре "Бавария" 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией", а "Айнтрахт" 1 марта примет "Фрайбург".

    футбол рекорд ФК
    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi Bundesliqada tarixi rekorda imza atıb
    Ты - Король

    Последние новости

    07:51

    Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

    Футбол
    07:18

    В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

    Происшествия
    06:46

    СМИ: Отсутствие клетчатки в рационе может ухудшать память

    Здоровье
    06:19

    Скончался один из основателей жанра сальса Вилли Колон

    Другие страны
    05:57

    Трамп сообщил о направлении госпитального судна США к берегам Гренландии

    Другие страны
    05:24

    СМИ: Карл III предоставил полиции доступ к документам по деятельности принца Эндрю

    Другие страны
    04:46

    Трамп призвал Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс

    Другие страны
    04:18

    Telegraph: Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном

    Другие страны
    03:55

    СМИ: Макрон попросил Трампа снять санкции с европейских граждан

    Другие страны
    Лента новостей