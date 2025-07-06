Получивший травму в матче с ПСЖ Мусиала будет прооперирован сегодня

Футболист немецкой "Баварии" Джамал Мусиала будет прооперирован сегодня по возвращении в Мюнхен.

Футболист немецкой "Баварии" Джамал Мусиала будет прооперирован сегодня по возвращении в Мюнхен.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport Germany, атакующий полузащитник получил серьезную травму в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира против ПСЖ (Франция) (0:2).

Мусиала получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой в конце первого тайма. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

Ранее СМИ сообщали, что у 22-летнего хавбека диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, из-за чего игрока ожидает восстановление на срок четыре-пять месяцев.