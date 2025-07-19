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Польские СМИ раскрыли будущее Роберта Левандовского в национальной команде

Польские СМИ раскрыли будущее Роберта Левандовского в национальной команде Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски вернётся к игре за сборную Польши после назначения на должность главного тренера команды Яна Урбана.
Футбол
19 июля 2025 г. 08:03
Польские СМИ раскрыли будущее Роберта Левандовского в национальной команде

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски вернётся к игре за сборную Польши после назначения на должность главного тренера команды Яна Урбана.

Как передает Report, об этом сообщает Goal.pl.

По сведениям источника, 36-летний польский нападающий принял решение вернуться в национальную команду.

Также его возвращение к выступлениям за сборную у не будет обусловлено никакими дополнительными требованиями, даже относительно капитанской повязки. Отмечается, что этот вопрос будет рассмотрен, но Левандовски не выдвигает никаких условий относительно этого.

Ранее сообщалось, что Левандовски принял решение не играть за польскую сборную из-за «утраты доверия» к тренеру Михалу Пробежу после лишения капитанской повязки, после чего наставник покинул команду.

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Версия на азербайджанском языке Polşa mətbuatı Levandovskinin millidəki gələcəyini açıqlayıb

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