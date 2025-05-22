Польша обыграла Казахстан на ЧМ по мини-футболу в Баку

Польша обыграла Казахстан на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Польши обыграла национальную команду Казахстана со счетом 2:1 на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку.

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Сборная Польши обыграла национальную команду Казахстана со счетом 2:1 на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку. Как сообщает Report, матч группы F состоялся на Национальной гимнастической арене. Отметим, что сегодня в рамках игрового дня Испания разгромила Гану со счетом 3:0, Индонезия одержала победу над Коста-Рикой со счетом 1:0, а Чехия обыграла Аргентину со счетом 2:1. В матче Черногория-Таиланд зафиксирована ничья - 1:1. Отметим, что ЧМ по мини-футболу завершится 1 июня.



ФОТО: Мирджавид Эминоглу Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Mini-football World Cup: Poland defeats Kazakhstan in Baku