Польша обыграла Казахстан на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Польши обыграла национальную команду Казахстана со счетом 2:1 на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку.
Как сообщает Report, матч группы F состоялся на Национальной гимнастической арене.
Отметим, что сегодня в рамках игрового дня Испания разгромила Гану со счетом 3:0, Индонезия одержала победу над Коста-Рикой со счетом 1:0, а Чехия обыграла Аргентину со счетом 2:1. В матче Черногория-Таиланд зафиксирована ничья - 1:1.
Отметим, что ЧМ по мини-футболу завершится 1 июня.
ФОТО: Мирджавид Эминоглу