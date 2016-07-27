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    ​Полиция Еревана сообщает о стрельбе из захваченного здания ППС

    Создаётся угроза безопасности сотрудников правоохранительных органов и населения

    Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Члены захватившей здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване вооруженной группы ведут беспорядочную стрельбу.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

    "В данный момент из захваченной вооруженной группой территории полка ППС ведется беспорядочная стрельба в различных направлениях. Тем самым создается угроза безопасности жителей близлежащих домов и несущих на месте службу полицейских", — сообщил Агаронян на своей странице в социальной сети Facebook.

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