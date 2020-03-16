Поездка азербайджанского тренера в Испанию отменена из-за коронавируса

Азербайджанский тренер Самир Абасов, планировавший прохождение практики в футбольном клубе "Севилья", не смог уехать в Испанию.

Об этом Report сообщил 42-летний специалист.

По его словам, он собирался посетить Севилью по собственной инициативе, однако визит пришлось отменить из-за коронавируса: "Я и мои близкие друзья обратились в клуб и получили положительный ответ. Велись переговоры относительно продолжительности визита. Однако, вопрос уже закрыт. Из-за распространения в Испании коронавируса, поездка отменяется".

Отметим, что ныне безработный Самир Абасов был главным тренером клубов "Сумгайыт" и "Зиря".