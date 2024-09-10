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Победитель Лиги чемпионов "Бирбаша Бакы" вернулся на родину

Победитель Лиги чемпионов "Бирбаша Бакы" вернулся на родину Победитель прошедшей в столице Польши Варшаве Лиги чемпионов по мини-футболу "Бирбаша Бакы" вернулся на родину.
Футбол
10 сентября 2024 г. 06:21
Победитель Лиги чемпионов Бирбаша Бакы вернулся на родину

Победитель прошедшей в столице Польши Варшаве Лиги чемпионов по мини-футболу "Бирбаша Бакы" вернулся на родину.

Как сообщает Report, самолет с игроками команды на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в 5:30 по местному времени.

Чемпионов в воздушной гавани встречали функционеры Федерации мини-футбола Азербайджана, журналисты и болельщики.

Напомним, что подопечные Дани Мариуса Миту в финале турнира минимально обыграли чешскую команду "Брно" со счетом 2:1. В полуфинале азербайджанский клуб одолел украинский "Андезит".

Отметим, что Азербайджан на турнире представляли коллективы "АзНур" и "Бирбаша Бакы". "АзНур" дошел до 1/8 финала соревнований, где проиграл бакинцам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇempionlar Liqasının qalibi olan “Birbaşa Bakı” Polşadan vətənə qayıdıb

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