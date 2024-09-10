Победитель Лиги чемпионов "Бирбаша Бакы" вернулся на родину

Победитель прошедшей в столице Польши Варшаве Лиги чемпионов по мини-футболу "Бирбаша Бакы" вернулся на родину.

Победитель прошедшей в столице Польши Варшаве Лиги чемпионов по мини-футболу "Бирбаша Бакы" вернулся на родину.

Как сообщает Report , самолет с игроками команды на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в 5:30 по местному времени.

Чемпионов в воздушной гавани встречали функционеры Федерации мини-футбола Азербайджана, журналисты и болельщики.

Напомним, что подопечные Дани Мариуса Миту в финале турнира минимально обыграли чешскую команду "Брно" со счетом 2:1. В полуфинале азербайджанский клуб одолел украинский "Андезит".

Отметим, что Азербайджан на турнире представляли коллективы "АзНур" и "Бирбаша Бакы". "АзНур" дошел до 1/8 финала соревнований, где проиграл бакинцам.