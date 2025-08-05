Победитель Лиги чемпионов - 2004 умер в возрасте 54 лет

Победитель Лиги чемпионов сезона-2003/04 в составе португальского "Порту" Жорже Кошта умер на 54-м году жизни.

Победитель Лиги чемпионов сезона-2003/04 в составе португальского "Порту" Жорже Кошта умер на 54-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает португальская газета A Bola.

Причины смерти не сообщаются.

В период игровой карьеры Кошта выступал за "Порту" с 1990 по 2005 год, в составе команды он провел 324 матча, забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. В составе команды он стал восьмикратным чемпионом Португалии, пятикратным обладателем кубка страны. В 2003 году вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы), в 2004 году - Лигу чемпионов, в обоих сезонах в "Порту" выступал россиянин Дмитрий Аленичев.

После завершения игровой карьеры Кошта работал главным тренером португальских "Браги", "Ольяненсе", "Академики", румынского ЧФР, кипрских АЕЛа, "Анортосиса" и сборной Габона. В июне 2024 года он стал директором по футболу "Порту".

