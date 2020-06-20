​Победитель Кубка Азербайджана был изгнан с поля

Экс-главный тренер клуба "Кешля" Юрий Максимов, в настоящее время возглавляющий "Ворсклу", был изгнан с поля в домашней встрече с "Днепром-1", состоявшейся в рамках XXVII тура Премьер-лиги Украины.

Как сообщает Report, причиной послужил категоричный протест тренера на действия главного судьи матча Дениса Шурмана.

Рефери сначала показал желтую карточку 52-летнему специалисту, а затем и красную, потребовав покинуть поле. Бурное возмущение Максимова и недовольство его подопечных возымели свое действие, судья назначил удар от ворот.

Встреча завершилась победой "Ворсклы" со счетом 2:0.

Отметим, что "Кешля" под руководством Юрия Максимова выиграла Кубок Азербайджана в сезоне 2017/2018.