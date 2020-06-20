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Победитель Кубка Азербайджана был изгнан с поля

​Победитель Кубка Азербайджана был изгнан с поля

Экс-главный тренер клуба "Кешля" Юрий Максимов, в настоящее время возглавляющий "Ворсклу", был изгнан с поля в домашней встрече с "Днепром-1", состоявшейся в рамках XXVII тура Премьер-лиги Украины. 

Как сообщает Report, причиной послужил категоричный протест тренера на действия главного судьи матча Дениса Шурмана. 

Рефери сначала показал желтую карточку 52-летнему специалисту, а затем и красную, потребовав покинуть поле. Бурное возмущение Максимова и недовольство его подопечных возымели свое действие, судья назначил удар от ворот. 

Встреча завершилась победой "Ворсклы" со счетом 2:0. 

Отметим, что "Кешля" под руководством Юрия Максимова выиграла Кубок Азербайджана в сезоне 2017/2018.

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