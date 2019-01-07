Пике предложил Месси стать акционером принадлежащего ему клуба

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Защитник "Барселоны" Жерар Пике, являющийся владельцем ФК "Андорра", хочет, чтобы нападающий Лионель Месси стал акционером принадлежащего ему клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport.es, в данный момент компания 32-летнего Пике "Kosmos" ведёт переговоры с представителями Месси об участии в проекте и они близки к успешному завершению.

При этом Пике понимает, что роль Месси в клубе будет символической. Впрочем, он считает, что даже имени Месси будет достаточно для привлечения спонсоров, а также увеличения внимания мира к "Андорре".

Отметим, что "Андорра" выступает в V Дивизионе Испании.