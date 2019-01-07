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    Пике предложил Месси стать акционером принадлежащего ему клуба

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Защитник "Барселоны" Жерар Пике, являющийся владельцем ФК "Андорра", хочет, чтобы нападающий Лионель Месси стал акционером принадлежащего ему клуба. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sport.es, в данный момент компания 32-летнего Пике "Kosmos" ведёт переговоры с представителями Месси об участии в проекте и они близки к успешному завершению.

    При этом Пике понимает, что роль Месси в клубе будет символической. Впрочем, он считает, что даже имени Месси будет достаточно для привлечения спонсоров, а также увеличения внимания мира к "Андорре".

    Отметим, что "Андорра" выступает в V Дивизионе Испании.  

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