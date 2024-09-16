ПФЛ поменяла местами игры 7-го и 15-го туров между "Нефтчи" и "Карабахом"

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) внесла изменения в календарь игр Премьер-лиги Азербайджана сезона 2024/2025.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) внесла изменения в календарь игр Премьер-лиги Азербайджана сезона 2024/2025.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПФЛ, лига поменяла местами матчи 7-го и 15-го туров между бакинским "Нефтчи" и агдамским "Карабахом".

Согласно информации, бакинцы обратились в ПФЛ с просьбой изменить место проведения встречи 7-го тура с "Карабахом" в связи с тем, что на стадионе "Нефтчи Арена" продолжаются ремонтные работы.

После получения официального согласия клуба "Карабах", Лига поменяла местами матчи "Нефтчи" - "Карабах" 7-го тура и "Карабах" - "Нефтчи" 15-го тура.

Таким образом, 20 сентября в 20:00 на "Азерсун Арене" состоится встреча "Карабах" - "Нефтчи".