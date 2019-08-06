ПФЛ объявил тендер в связи с титульным спонсорством Премьер-лиги Азербайджана

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) объявила тендер в связи с титульным спонсорством в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2019/2020.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, желающие участвовать в тендере компании должны работать вместе с ПФЛ в организации пропаганды Премьер-лиги. Победитель тендера получит полномочия на использование всех реклам Премьер-лиги для продвижения, пропаганды своей компании. Общая стоимость тендера будет установлена на основе взаимного согласования с обратившимися компаниями.

Последний срок обращения для участия в тендере – 6 сентября 2019 года. Пакет условий титульного спонсорства Премьер-лиги будет отправлен заинтересованной компании по электронной почте.

Отметим, что в 2009-2012 годы титульным спонсором Премьер-лиги выступал Unibank, в 2012-2019 годы - "Topaz".