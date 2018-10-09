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    Пес прервал матч чемпионата Грузии по футболу - ВИДЕО

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Во время матча "Дила" - "Торпедо" 28-го тура чемпионата Грузии произошел интересный инцидент.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, на 69-ой минуте матча на поле выбежал пес, который хотел поиграть с футболистами. Голкиперу "Торпедо" Роину Квасхвадзе удалось успокоить животное, что было встречено аплодисментами зрителей. По этой причине матч был задержан на 3 минуты.

    Отметим, что встреча "Дила" - "Торпедо" закончилась ничьей.

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