Пес прервал матч чемпионата Грузии по футболу - ВИДЕО

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Во время матча "Дила" - "Торпедо" 28-го тура чемпионата Грузии произошел интересный инцидент.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, на 69-ой минуте матча на поле выбежал пес, который хотел поиграть с футболистами. Голкиперу "Торпедо" Роину Квасхвадзе удалось успокоить животное, что было встречено аплодисментами зрителей. По этой причине матч был задержан на 3 минуты.

Отметим, что встреча "Дила" - "Торпедо" закончилась ничьей.