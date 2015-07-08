​Первая проверочная игра "Хазар-Лянкяран" в Турции отложена

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Запланированная на сегодня проверочная встреча находящейся на учебно-тренировочном сборе в турецком регионе Невшехир команды "Хазар-Лянкяран" не состоялась.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причиной послужили травмы нескольких футболистов из команды-соперника "Kayseri Erciyesspor".

По просьбе "Kayseri Erciyesspor" проверочный матч был отложен на неопределенное время.

Отметим, что очередная проверочная игра "Хазар-Лянкяран" запланирована на 11 июля.

Соперник пока неизвестен.