Переход нападающего "Шерифа" в "Нефтчи" не состоялся

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Переход нападающего молдавского клуба "Шериф" Зиги Бадибанга в "Нефтчи" не состоялся.

Как сообщили Report в пресс-службе столичного представителя, с 27-летним бельгийским нападающим и его клубом не удалось достигнуть финансовой договоренности. У конголезца, который носит форму своей команды с февраля 2017 года, контракт продлится до июня текущего года.

Бадибанга играл в "Шерифе" под руководством нынешнего главного тренера "Нефтчи" Роберто Бордина. По этой причине итальянский специалист хотел вновь видеть в своем распоряжении игрока, о потенциале которого осведомлен.

Отметим, что Зиги Бадибанга носил форму "Карабаха" в 2017 году в третьем квалификационном туре Лиги чемпионов и играх плей-офф Евролиги. Он в 2017 году в матче в Тирасполе, который завершился со счетом 1:2 в пользу соперников, забил единственный гол от "Карабаха".