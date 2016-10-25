Пеле в связи с кончиной Карлоса Альберто: Дорогой Бог, пожалуйста, заботься о нашем "Капитао"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Легендарный бразильский футболист Пеле выразил соболезнования в связи с кончиной чемпиона мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Карлоса Альберто Торреса.

Как передает Report, об этом Пеле написал на своей официальной странице в Twitter.

Во вторник Карлос Альберто скончался на 73-м году жизни от сердечного приступа. Пеле был его многолетним партнером по "Сантосу" и сборной Бразилии.

"Я глубоко опечален смертью моего друга и брата. Дорогой Бог, пожалуйста, заботься о нашем "Капитао". Покойся с миром", - написал Пеле.

На победном для бразильцев турнире Карлос Альберто был капитаном команды. Он забил один из мячей в финальном матче против сборной Италии (4:1). Для него это был дебютный чемпионат мира.

После завершения карьеры Карло Альберто стал тренером и руководил командами из Южной Америки, в частности привел бразильский "Фламенго" к чемпионству в 1983 году. Кроме того, Торрес в 2004-2005 годах тренировал сборную Азербайджана.