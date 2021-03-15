Пеле поздравил Роналду, побившего его рекорд

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который превзошёл его рекорд по количеству забитых голов за карьеру

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который превзошёл его рекорд по количеству забитых голов за карьеру.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я прикрепляю к сообщению фото в твою честь с большой любовью — как символ дружбы, которая существует уже много лет", — написал Пеле на своей странице в Twitter.

20 января португалец забил 760-й гол в карьере, он отличился в матче за Суперкубок Италии с "Наполи" (2:0). Роналду установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в карьере, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана (759). До этого Роналду превзошёл Пеле (757).