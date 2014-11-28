Пеле посетит Азербайджан

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Легенда мирового футбола Пеле собирается посетить Азербайджан в следующем году.

Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил представитель футболиста Пол Кемсли.

По его словам, находящийся сейчас на лечении в одной из бразильских больниц Пеле намерен после выписки отдохнуть со своей семьей. "После этого, в начале 2015 года, Пеле совершит мировое турне, посетив Австралию, Китай, Нигерию и Азербайджан".

Пол Кемсли также сообщил, что футболист, который ранее был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, чувствует себя сейчас хорошо.