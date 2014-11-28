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    Пеле посетит Азербайджан

    Легендарный футболист совершит мировое турне после отдыха с семьей

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Легенда мирового футбола Пеле собирается посетить Азербайджан в следующем году.

    Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом  заявил представитель футболиста Пол Кемсли.

    По его словам, находящийся сейчас на лечении в одной из бразильских больниц Пеле намерен после выписки отдохнуть со своей семьей. "После этого, в начале 2015 года, Пеле совершит мировое турне, посетив Австралию, Китай, Нигерию и Азербайджан".

    Пол Кемсли также сообщил, что футболист, который ранее был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, чувствует себя сейчас хорошо.

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