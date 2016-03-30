​Пеле подал в суд на Samsung из-за использования его образа в рекламе

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Легендарный бразильский футболист Пеле подал в суд на корейского производителя электроники Samsung за неправильное использование образа футболиста в рекламных материалах.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что в рекламе телевизоров компании на страницах The New York Times был изображен человек похожий на Пеле, исполняющий "удар ножницами", который часто применял бразильский футболист.

Согласно судебному иску, Пеле требует возместить ему 30 млн. долларов за причиненный ущерб.