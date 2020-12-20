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Пеле отреагировал на достижение Месси

Пеле отреагировал на достижение Месси Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле признался, что восхищается игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
Футбол
20 декабря 2020 г. 03:04
Пеле отреагировал на достижение Месси
Месси и Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле признался, что восхищается игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом он написал в Instagram.

"Когда ваше сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель", - написал Пеле.

"Прежде всего, поздравляю тебя с прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже. Я очень тобой восхищаюсь", - добавил бразилец.

Ранее Месси забил гол в матче чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе "Барселоны" в официальных матчах. Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

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Версия на азербайджанском языке Pele: Messi sənə çox heyranam

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