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Пеле: Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам

Пеле: Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам Легендарный бразильский нападающий Пеле оценил вероятность того, что форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может побить его рекорд по голам за сборную Бразилии.
Футбол
19 июня 2021 г. 08:09
Пеле: Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам
Пеле и Неймар

Легендарный бразильский нападающий Пеле оценил вероятность того, что форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может побить его рекорд по голам за сборную Бразилии.

Как передает Report, написал Пеле в своем "инстаграме".

"Каждый раз, когда я вижу этого парнишку, он улыбается. Невозможно не улыбнуться в ответ, это заразительно. Я, как и все бразильцы, счастлив всегда, когда вижу его игру в футбол. Сегодня он сделал ещё один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я болею за то, чтобы он побил его, с такой же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру", - отметил Пеле.

Напомним, что на счету легендарного Пеле 77 забитых мячей в составе сборной Бразилии. 29-летний Неймар уже успел отметиться за национальную команду 68 раз.

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Версия на азербайджанском языке Pele: Neymarın Braziliya yığmasında qol rekordumu qırmasına azarkeşlik edirəm

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