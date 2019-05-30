Педро Родригес: Теперь я могу "уйти на пенсию"

"Это великолепное чувство - завоевать трофей. Мы его заслужили, теперь я могу "уйти на пенсию"".

Как сообщает Report, об этом футболист лондонского "Челси" Педро Родригес заявил после победы над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финале Лиги Европы в Баку.

31-летний нападающий отметил, что в этом турнире он выиграл трофей с первой попытки. Футболист поделился своей радостью от забитого гола в финальном матче: "Теперь мы должны отпраздновать это с болельщиками, достойными этой победы. Мы хорошо сыграли в финале и забили голы. В первом тайме игра была равной, а во втором тайме мы контролировали мяч и создали голевые эпизоды".

Отметим, что Педро Родригес забил второй гол в финальном матче. Он стал единственным футболистом в истории, выигравшим все основные титулы за клуб и сборную. Опытный игрок выиграл чемпионат мира и Европы в составе сборной Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в составе испанской "Барселоны". Испанский игрок также попал в историю, как футболист, сумевший отличиться в финале Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.