​Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы"

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт итальянского футбольного клуба.

Контракт с 46-летним тренером заключен сроком на два сезона с возможностью продления до лета 2022 года. Фонсека возглавлял "Шахтер" с 2016 года. Под его руководством "горняки" трижды выиграли чемпионат Украины и три раза завоевали Кубок Украины.

Отметим, что на посту главного тренера "Ромы" Фонсека сменил Клаудио Раньери, который пришел в римскую команду в марте.