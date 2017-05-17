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    Папа Римский благословил "Ювентус" и "Лацио" перед финалом Кубка Италии

    Кроме игроков и тренеров, на встрече присутствовали руководители обоих клубов© Juventus.com

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск в Апостольском дворце в Ватикане принял делегации "Ювентуса" и "Лацио", которым предстоит встретиться в финальном поединке за Кубок Италии.

    Как передает Report, кроме игроков и тренеров, на встрече присутствовали руководители обоих клубов, а также глава Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

    “Всегда помните, какое внимание привлекает профессиональный футбол — особенно, среди молодых людей. На вас лежит большая ответственность. Я желаю вам всем быть примерами преданности, честности, гармонии и гуманизма”, — сказал Папа Римский.

    Примечательно, что “Ювентус” 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии. Зато на счету “Лацио” 6 Кубков Италии — последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

    Добавим также, решающий поединок за Кубок Италии состоится сегодня на стадионе “Олимпико” в Риме.

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